Článok pojednáva o školení kádrových rezerv za socializmu, spôsob výučby a ich uplatnenie v súčasnej politike.

Za socializmu sa z radov strany pripravovali kádre na vedúce funkcie tzv. kádrové rezervy. Zúčastnil som sa takého školenia aj ja. Bol som výnimka alebo skôr to bola náhoda. Pracoval som v oblasti IT. Nejako sa okolnosti tak vyvinuli, že vedúceho odboru IT nemal kto robiť. Boli sme prevažne ženský kolektív a ako vieme ženy mali aj úplne iné starosti. Skúsim vám priblížiť ako sa na túto zodpovednú úlohu kádrová rezerva “preškoľovala“ a ako ich využívajú súčasní socialisti.

Pracoval som v textilnom priemysle. V rámci VHJ (výrobno-hospodárska jednotka) sa organizovali takéto školenia, ktoré mali skôr politický ako odborný charakter. Ako absolvent Elektrotechnickej fakulty, som bol zvyknutý skôr na exaktné vedy ako boli napr. fyzika, matematika, teória informácií ap. V rámci školenia som ostal ohromený zameraním školenia alebo skôr jedným predmetom. Názov predmetu si nepamätám ale na jeho náplň nikdy nezabudnem. V niečom sa to podobalo na vedecký komunizmus. Prednášala nám jedna súdružka ako sa máme správať voči nepriateľom alebo konkurentom. Dozvedeli sme sa ako poraziť hlave politických konkurentov. Učila nás rôzne spôsoby klamania, podvádzania, uplácania alebo provokácie nepriateľov. Strana to mala premyslené do detailov. Vieme odkiaľ asi prichádzali tieto vedomosti.

Mimochodom niektorí bývalí straníci to využívajú dodnes a výsledky sa dostavujú aj po 30-tich rokoch. Najjednoduchší spôsob je klamať, zavádzať, kupovať si voličov za štátne peniaze. Predstavte si, že ste pripravovaný na vedúcu úlohu v socializme a s pomocou školenia kádrových rezerv ste predsedom strany v kapitalizme, zásluhou umenia podvodu a pretvárky. V 89-tom sa títo ľudia skryli, lebo, čo ak by to ináč dopadlo. Najlepšie november a všetky výročia „premaródiť“.

Súčasná vláda si pomýlila vládnutie s rozdeľovaním daní hlavne pre svojich voličov. A to sme aj my dôchodcovia. Myslime na svoje deti a vnúčatá. Každá schôdza národnej rady znamená posunutie štátneho rozpočtu do záporných hodnôt. Reformy žiadne. Dôchodková sa zrušila, reforma nemocníc a reforma školstva sa ani nezačala. v nedohľadne, hoci „šéf“ sľuboval dokončenie diaľnic do Košíc v roku 2010. Potom na Východe „nie je nič“. Je to rovnaká politika ako kedysi za Novotného, ktorý chcel Slovensko od Žiliny zalesniť. Diaľnica je systémové riešenie, rozdeľovanie peňazí pre regióny populizmus. Peniaze z eurofondov sú, len ich vláda nevie účelne minúť. Na reformy sú potrebné okrem peňazí aj schopnosti ale nie získané na školení kádrových rezerv.

Niet nad kvalitné vzdelanie.

Práci česť súdruhovia, stále sa vám darí brzdiť vývoj spoločnosti aj v tomto zvláštnom kapitalizme.