Článok pojednáva o návrhu ako pomôcť pri rozširovaní Kovidu priamo v systéme zdravotníctva. Ambulancie sú častým zdrojom infekcie.

Napadol ma scenár tohto filmu, kde spolupráca chlapca a sklenára okien prináša prácu obidvom aktérom. Podobne to môžeme vidieť v našom zdravotníctve. Teraz je moderné používať pojem systém. V jednej časti systému sa pacienti nakazia a v druhej sa liečia. Zdravotníctvo je skutočne zložitý systém, ktorý sa naviac týka zdravia a životov ľudí. Zvládnuť riadenie tohto systému je v súčasnosti pri boji s Kovidom o to náročnejšie. Chcem upozorniť na jeden dôležitý zdroj infekcie, na ktorý zatiaľ nikto neupozornil. V prvej vlne pandémie som si všimol boli zatvorené aj odborné ambulancie a lekári ordinovali prevažne cez telefón. V súčasnosti pracujú v ambulanciách. Poznám prípady preplnených ambulancií, hlavne ráno pri odberoch krvi. Dlhá chodba, 60 ľudí prevažne rizikových s jedným oknom na konci chodby. Pacienti chodia na pravidelné kontroly. Niektorí s triviálnymi problémami. Je možné odložiť vyšetrenie resp. riešiť telefonicky a prípadný recept predpísať elektronicky.

Skúste prosím kompetentní vyriešiť túto paradoxnú situáciu. Je to veľmi častá príčina nákazy. Postúpim to odborníkom, ktorí by to mohli ovplyvniť.